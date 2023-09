Crianças da EMEI Euclides Lisboa reverênciam a cultura gaúcha

Share on Email

Estamos em plena Semana dos Festejos Farroupilha, e as escolas mantêm a sua programação referentes à data. A semana foi dedicada a mostrar em forma de trabalho, os costumes e a cultura gaúcha aos pequenos. A EMEI Euclides Lisboa reuniu as crianças, no dia 13, para um chimarrão dançante. Eles aprenderam a fazer a bebida tradicional dos gaúchos e depois confraternizaram em sala de aula.

Todos pilchados confraternizaram com danças típicas ao som de músicas folclóricas do Estado. A cozinheira da escola fez massa caseira que foi transformda em um delicioso prato saboredao por todos da EMEI Euclides Lisboa.