Vereadora Maria do Horto faz votos de amor e paz nesse Natal

Mais um ano chega ao fim, mais uma vez o espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias, e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. No Natal celebramos o nascimento de Cristo, essa época traz consigo o significado do renascimento, é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. É também um período de reflexão sobre a nossa trajetória ao longo do ano.

O verdadeiro significado do Natal, carrega uma gama de sentimentos que remetem aos ensinamentos de Cristo como o amor ao próximo, a tolerância, o respeito e a fé. É época de repensarmos nossas atitudes e deixarmos esse espírito de natal nos contagiar com amor e perdão.

Quero, através dessa mensagem, desejar a toda comunidade Alegretense um Natal repleto de alegria, harmonia e tolerância. Que nossa cidade se contagie com o verdadeiro espírito natalino, que inspira os sentimentos de amor e paz. E que possamos ter um ano de muita prosperidade e fraternidade.

Eu e meu gabinete desejamos a você um Feliz Natal e boas festas.