Agroindústria Familiar é inaugurada na Encruzilhada

Administração Municipal prestigiou a inauguração da Agroindústria Familiar localizada nas instalações da antiga Escola Municipal João Ovídio Acosta, na Encruzilhada, por entender a importância de um empreendimento que vai agregar valor ao que o agricultor produz. O ato ocorreu na tarde desta sexta-feira (20), na Encruzilhada, com a presença do prefeito Márcio Amaral, do secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri; do vereador Rudi Pinto representando a Câmara Municipal; Clóvis Duarte e equipe da Emater; secretários municipais Paulo Salbego, Iara Caferatti, Marcia Dornelles,Jesse Trindade e Gabriella Segabinazi; presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Jesus Alzir Fernandes; presidente da Associação dos Pequenos Produtores Hortifruti de Alegrete , Pedro Alex Santos deMoraes.

O secretário Daniel Gindri foi enfático em afirmar que aquele empreendimento era uma conquista dos produtores. O momento é importante para a Secretaria de Agricultura e Pecuária que iniciou as tratativas ainda na gestão de Cleni Paz. Uma verba conseguida via consulta popular de 2017, na ordem de R$ 98 mil, viabilizou o projeto que se tornou realidade, dois anos e meio depois. O secretário observou que mais famílias terão apoio para ampliar a linha de processamento de produtos de origem vegetal e agregar renda;

O representante da Emater, Clóvis Duarte, historiou os caminhos percorridos para concretizar o sonho da agroindústria familiar. Que o secretário Daniel Gindri lançou o desafio de os produtores comercializarem seus produtos industrializados ou semi industrializados para agregar mais valor. Também se manifestaram o vereador Rudi Pinto e o presidente da Associação de Pequenos Produtores Hortifruti de Alegrete, Pedro Alex Santos de Morais.

O prefeito Márcio Amaral, que estivera em Bagé numa reunião com a Emater, chegou a tempo de participar da solenidade. Cumprimentou o presidente da Associação de Pequenos Produtores Hortifruti de Alegrete, Pedro Alex e sua motivada equipe. E destacou o trabalho do produtor rural na missão de levar alimentos para a cidade.Márcio ressaltou que o projeto vem ao encontro das políticas públicas com vistas à melhoria da qualidade de vida e no sentido de que os jovens sejam estimulados a permanecer no campo, com mais renda. E para melhorar essa renda, a industrialização permite processar produtos de origem vegetal para colocar num mercado comprador cada vez mais exigente em termos de praticidade.O prefeito finalizou afirmando que não há outro caminho do que este e o que se produz tem mercado.

Após, houve a assinatura do novo decreto que regulamenta a Lei 2863 de 1998, do Serviço de Inspeção Municipal.

Feito o corte da fita simbólica, houve uma demonstração do processamento de produtos, feita por Gabriel Charão, do Serviço de Inspeção Municipal e a agrônoma Josiele, da Emater. O equipamento, que em 15 dias estará operando a pleno, vai processar vegetais como mandioca e abóbora, que serão lavadas, descascadas e empacotadas a vácuo, prontas para consumo ou congeladas, assim como couve picada e o Kit salada.A ideia é ampliar a agroindústria para que outros produtos possam ser processados no estabelecimento.

A agroindústria da Encruzilhada conecta outra iniciativa que é o espaço do feirante da Zona Leste, agora com a feira on line, compras por aplicativo para quem, não tem tempo de sair para ir à feira. Pelo celular, faz as compras e recebe o produto em casa.É inovação e tecnologia para facilitar a vida das pessoas.