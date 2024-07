Veterano do Centenário estreia com empate jogando em Livramento pela Copa RS

Nem o frio espantou o bom futebol pela competição com as disputas nas cidades de Barra Funda, Capão da Canoa, Panambi, Santa Maria e Santana do Livramento. O representante alegretense na categoria veterano estreou com um empate jogando na Fronteira com o Uruguai, na cidade de Santana do Livramento.

A partida no castigado estádio João Martins, do Esporte Clube 14 de Julho, que na próxima semana completa 122 anos de história no futebol gaúcho, foi extremamente prejudicial ao Centenário de Alegrete. O jogo que começou ao meio-dia de domingo, foi truncado num campo que não apresentava boas condições.

O time alegretense mesmo fora de seus domínios se impôs no jogo e de dono das situações largou na frente com gol de Ezequias. O Centenário em vantagem foi para o intervalo reclamando das condições do campo.

Na volta do intervalo, o representante da 3ª Capital Farroupilha continuou melhor no confronto e pressionou o adversário. Mas aos 30′ da etapa final, um retrancado Gaudêncio escapou ao ataque e conseguiu igualar o jogo, 1 a 1. O Centenário bem que tentou a vitória, mas não conseguiu diante do time quaraiense que optou por se defender a maior parte do jogo.

O outro confronto, vitória dos donos da casa, Bayern de Livramento fez 1 a 0 no Uruguaiana representante de Quaraí. O jogo entre a fusão Fluminense/Nacional e Centenário ainda não tem data definida. O Flu perdeu na estreia em Quaraí contra o Gaudêncio por 1 a 0, jogo realizado em 23 de junho.

Fotos: Centenário F.C.