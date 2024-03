Caso potencialmente suspeito, envolvendo o filho e desconhecidos, motiva mãe fazer alerta sobre os perigos que rondam crianças

Segundo seu testemunho, a criança estava a caminho da residência da avó, localizada nas imediações, quando foi abordada por um veículo branco, possivelmente semelhante a um modelo Scenic.

De acordo com o relato da mãe, um homem acompanhado de uma mulher no banco traseiro do veículo solicitou que seu filho abrisse a porta, alegando dificuldade para fazê-lo sozinho. Contudo, o menino percebeu que o vidro do carro estava aberto e recusou-se a obedecer ao pedido, decidindo correr para a segurança da casa da avó.

Mesmo após o episódio, a criança ouviu o homem proferindo comentários desafiadores, insinuando que o garoto não teria coragem de se aproximar do veículo. A mãe, ao tomar conhecimento imediato do ocorrido, entrou em contato com as autoridades locais, destacando que, embora a situação não tenha resultado em algo mais grave, a suspeita levanta um alerta importante para todas as mães e crianças da comunidade.

“Meu filho demonstrou muita lucidez ao lembrar das conversas que tivemos sobre segurança e não se aproximou do veículo”, ressaltou a mãe, enfatizando a importância do diálogo e da orientação constante entre pais e filhos diante de situações potencialmente perigosas.

“Acredito que se o indivíduo realmente estivesse em busca de ajuda, teria aguardado em local seguro, em vez de abordar uma criança de forma suspeita”, concluiu a mãe.