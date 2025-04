Veterinária e outros cursos da área de Saúde da Urcamp participam da Mostra Internacional de Anatomia

O reitor da Urcamp, professor doutor Guilherme Cassão Marques Bragança, lidera no domingo (6) a excursão de 42 alunos e egressos da área da Saúde que participam da Exposição Internacional Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano, instalada no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. A viagem de estudos é motivada pelo grande sucesso que a mostra teve ao redor do mundo, reunindo 40 milhões de visitantes para verificar a técnica da plastinação, criada em 1977 pelo cientista alemão Gunther von Hagens, para detalhar os mistérios da anatomia humana.

Bragança, que mesmo sendo reitor continua lecionando as aulas de anatomia para acadêmicos dos cursos da área da Saúde da Urcamp, explica que a mostra esteve no Brasil poucas vezes. Por isso, é uma excelente oportunidade para que os estudantes possam observar a anatomia de uma maneira muito original, a partir da disposição dos corpos humanos reais plastinados, em posições de movimento. “A plastinação é uma técnica de preservação de tecidos biológicos que permite que a gente consiga visualizar a aparência dos tecidos, dos órgãos. Ela utiliza da substituição da água e dos lipídios por polímeros (resinas sintéticas, como silicone). Os corpos podem ser dispostos como se estivessem fazendo atividades do cotidiano ou mesmo praticando esportes”, compara. Outra vantagem da técnica mundialmente reconhecida é que os materiais molhados do corpo mantêm a plasticidade, ou seja, permanecem maleáveis, inodoros e secos sem perder a coloração natural.

Viagem de conhecimentos

Percebendo a proximidade da exibição pela segunda vez em Porto Alegre, o reitor convidou os diretórios acadêmicos dos Cursos da Saúde para auxiliarem na viabilização do projeto. Então os DAs organizaram a excursão que deve retornar ainda neste domingo, após a visitação. Os acadêmicos visitam um acervo com nove corpos reais, em poses inusitadas e numa visão tridimensional que exibe os sistemas de uma forma dinâmica. Os organizadores informam que os corpos humanos são completos e verdadeiros que se doaram em vida para a ciência. Alguns destacam-se por estarem em posições esportivas, como é o caso da acrobata e do tenista.

O programa da exposição oferece, ainda, sete galerias que mostram cerca de cem espécimes e órgãos com objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a estrutura de cada sistema – pele e ossos, dos pés à cabeça. A mostra traz, também, informações para a compreensão de doenças e dos danos e lesões que obesidade, artrite, câncer de mama e tabagismo, por exemplo, trazem aos órgãos.