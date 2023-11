Vicenzo, um lutador de 1 ano e meio, precisa da ajuda de todos

No centro de uma situação delicada encontra-se uma família de Alegrete, que está atualmente em Erechim, porém, em breve será transferida para Venâncio Aires. O motivo é a necessidade urgente de uma cirurgia para um bebê de um ano e seis meses, chamado Vicenzo. O pequeno foi hospitalizado devido a complicações causadas por uma pneumonia bacteriana e derrame pleural, agravado por uma anemia. A situação de saúde se agravou nesta tarde de domingo, dia 5.

Para auxiliar nas despesas, a mãe de Vicenzo, Sheila Castro, iniciou uma vakinha on-line, com o objetivo de arrecadar pelo menos R$ 6.000,00. Essa quantia é determinante para cobrir os custos iniciais. A família esperava que o bebê permanecesse no hospital por um período mínimo de 28 dias, com a possibilidade de dar continuidade ao tratamento em casa posteriormente. No entanto, devido à complexidade do caso, o tempo de internação e o futuro tratamento em casa agora são incertos.

Qualquer ajuda é bem-vinda e pode fazer a diferença na vida de Vicenzo e de sua família. As contribuições podem ser feitas por meio de PIX, utilizando o CPF 027.586.750-13 em nome de Sheila de Castria Marques Morais, ou por meio da Vakinha acessando o link: Todos pelo Vicenzo. Além disso, compartilhar esta mensagem é uma maneira valiosa de aumentar a conscientização sobre a situação da família e mobilizar mais pessoas a ajudar neste momento difícil.

A solidariedade da comunidade é fundamental para garantir que Vicenzo receba o tratamento necessário e para aliviar o fardo financeiro que sua família está enfrentando. Juntos, todos podem fazer a diferença na vida deste pequeno lutador e de sua família.