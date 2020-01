Vidacard conta com maleta de telemedicina e inaugura sala de exames

A Vidacard Alegrete está disponibilizando mais um serviço para a comunidade alegretense e região.

No final da tarde de sexta-feira (17), foi inaugurada mais uma sala para exames e a entrega de uma maleta de telemedicina.

O aparelho moderno é uma maleta médica de telemedicina que dispõe de recursos na área de cardiologia, pneumologia, neurologia, espirometria, eletroencefalograma e eletrocardiograma com Mapa e Holter.

os exames serão através do dispositivo “ITMS”, que oferece um resultado mais preciso no diagnóstico de condições cardíacas intermitentes e transitórias, permitindo o acompanhamento online e em tempo real do eletrocardiograma do paciente.

Combinando eletrocardiógrafo e HOLTER, o Pocket ECG é a ferramenta ideal para detectar todas as arritmias, sintomáticas e assintomáticas, ao longo de dias, semanas ou meses.

Analisa e correlaciona todos os sintomas de arritmia e monitora automaticamente a atividade física do paciente.

Caminhando para os serviços de telemedicina onde aproxima o paciente do profissional médico, a Vidacard dá um passo importante na área da saúde, com um equipamento de ponta, já usado nos grandes centros médicos.

Uma sala para exames foi inaugurada e conta com médicos e uma auxiliar de enfermagem capacitados para o atendimento.

O ato de entrega da maleta de telemedicina contou com a presença do General Ítalo Fortes Avena presidente da Força Tarefa Brasil Crescer, embaixador do Flamengo de Alegrete e do Efipan em Brasília, acompanhado do maior projetista do mundo o alegretense Aldenir Kniphoff, que integram a Força Tarefa Brasil Crescer e empresa Saúde Brasil.

Esta foi a primeira maleta entregue no RS, sendo a Vidacard pioneira a implantar os serviços da telemedicina no estado. A cerimônia contou ainda com o corpo diretivo da empresa médica, com a presença da doutora Nivia Souza embaixadora da saúde no sul do Brasil.

O empresário Lúcio do Prado um dos proprietários da franquia Vidacard em Alegrete, reiterou o esforço e a procura de modernizar e atender as necessidades da população no atendimento de exames vitais para as pessoas.

Já Aldenir fez uma apresentação técnica do trabalho da Força Tarefa Brasil e apresentou a modernidade que a maleta de telemedicina proporciona inclusive citando locais no Brasil que deu resultados positivos.

O general Avena elogiou as dependências da clínica e afirmou que o equipamento vai contribuir de forma eficaz o atendimento para os pacientes.

A embaixadora Dra. Nivia, destacou a facilidade de possuir a maleta médica que vai possibilitar uma infinidade de recursos médicos para prevenir a saúde dos pacientes.

Após uma visita pela moderno e equipada clínica médica de Alegrete, foi servido um coquetel reunindo convidados para celebrar mais um serviço oferecido pela Vidacard em Alegrete.

Júlio Cesar Santos