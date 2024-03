Vídeo: Brothers tiram roupa e pulam na piscina do BBB 24

Share on Email

“80 dias!”, exclama Alane.

Ao adentrarem a piscina, os brothers entoam a música tema do BBB 24, “Vida Real”, de Paulo Ricardo.

Após retornar do Paredão, Davi discute com os outros participantes sobre a sua promessa enquanto estão na área externa da casa. Durante a conversa, ele ameaça novamente tirar a roupa e mobiliza os membros do Quarto Fada.

“Se vocês estiverem dentro, eu estou”, declara Beatriz. “Vamos ficar de biquíni e com a mão no peito?”, sugere Alane.

“Nu, com a mão no bolso…”, brinca Davi, entre risos. “Isso é para celebrar, 80 dias de programa”, acrescenta o participante da Bahia. “Vamos lá, Matteus”, encoraja Isabelle. “E eu tenho que ficar pelado?”, questiona Matteus. “Ontem você disse que faria e não fez”, responde a participante de Manaus. “Vamos lá, Davi!”, incentiva Alane. “Eu não acredito nisso”, comenta Isabelle.

Davi persiste e consegue convencer os colegas de confinamento. Beatriz, Alane e Isabelle se preparam para o momento. Em seguida, o baiano e Matteus também se juntam ao grupo no Quarto Fada.

“Vamos nos permitir”, conclui o grupo.