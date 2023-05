Tristeza e comoção pela morte prematura de jovem de 17 anos em Alegrete

Share on Email

A vida é imprevisível e muitas vezes surpreende de maneiras dolorosas e difíceis de compreender. Foi assim que Gabriel Picolotto Gomes, um jovem de apenas 17 anos, apaixonado pela plantação de soja e trigo, teve sua jornada abruptamente interrompida. No último sábado(13), na Santa Casa de Alegrete, Gabriel não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

A notícia de sua morte prematura causou uma comoção profunda na comunidade. Ele cursava o terceiro ano do ensino médio na Escola Demétrio Ribeiro e tinha um futuro promissor pela frente, sonhando em seguir o legado de seu pai na agricultura. Seu amor pelas plantas, pelas atividades no campo e seu entusiasmo pelas máquinas agrícolas, tratores e tudo relacionado ao cultivo eram evidentes em sua personalidade cativante.

Para saber mais sobre a pessoa especial que Gabriel era, a reportagem conversou com Ronei Cabral, um grande amigo da família que os acompanha, ao longo de mais de 4 anos. Ronei mudou-se com a família de Ibiaça para Alegrete, há mais de dois anos e meio, quando os pais de Gabriel adquiriram a área no Capivari, onde plantam soja e trigo. Ele está profundamente abalado pela perda e afirma que palavras jamais serão capazes de expressar a dor dos pais e da irmã de Gabriel. A amizade entre Ronei e a família transformou-os em uma única família.

“Gabriel era um jovem excepcional”- pontuou. Desde cedo, ele demonstrou grande interesse pelo trabalho do pai, Jarbas Fernando Gomes Ferreira, sempre próximo para aprender e absorver todo conhecimento possível. Seu desejo era seguir os passos do progenitor e dedicar-se à plantação, assim como ele. Além disso, Gabriel também gostava de atividades físicas, pescar e caçar. Sua disposição em ajudar os outros era notável, e ele estava sempre pronto a estender a mão a quem precisasse.

A perda de Gabriel é algo que abalou profundamente todos que o conheciam. “Até o último dia em que o vimos, estava sorridente, demonstrando seu entusiasmo pela vida” – citou. A Miastenia, uma condição de saúde que ele possuía, pode ter sido a causa da parada cardiorrespiratória, mas o impacto dessa tragédia vai além de qualquer explicação médica. Ronei estava ao lado da família e testemunhou a imensa tristeza e desolação que os envolve.

Neste momento de luto, unamo-nos para oferecer apoio e conforto à família de Gabriel Gomes. Sua memória será eternamente lembrada como a de um jovem dedicado, amoroso e cheio de sonhos. Que sua paixão pela agricultura e sua determinação em seguir os passos do pai sejam um exemplo inspirador para todos. Que a dor que agora assola o coração daqueles que o amavam encontre algum alívio na certeza de que Gabriel viveu sua vida intensamente, deixando muito amor a todos aqueles que tiveram a honra de cruzar seu caminho.

Os campos agrícolas eram sua segunda casa, e as máquinas agrícolas, como tratores, encantavam seu olhar curioso e admirado. Ele deixa o pai Jarbas Fernando Gomes Ferreira, a mãe Claudete Picolotto Gomes Ferreira e a irmã Nathália Picolotto Gomes ( odontóloga em Santiago). A família é natural de Ibiaçá, para onde o corpo de Gabriel foi transladado no último domingo(14). A escola Demétrio Ribeiro publicou nota de pesar.