Vídeo: intensa chuva de granizo no Rincão do São Miguel

Nesta terça-feira (2) uma mudança no tempo do Rio Grande do Sul tem início.

No início da tarde desta terça-feira(2), um morador do Rincão do São Miguel, registrou chuva intensa com granizo, no interior de Alegrete. Segundo o produtor rural Cícero Roberto Peres Pereira, o fenômeno ocorreu de forma rápida e não houve danos na propriedade.

Já na cidade, até o momento, o registro foi de pancadas de chuvas, sem intensidade.

A previsão é de pancadas de chuva na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E, em Alegrete a precipitação para esta terça-feira(2), é de chuvas rápidas, 10mm, com mínima de 12°C e 20°C.

A instabilidade deve prosseguir nesta quarta-feira(3), com mínima de 16°C e máxima de 22°C.

O grande destaque para este mês de agosto é a incidência de três ondas de frio, segundo os dados da previsão meteorológica.