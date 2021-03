Caminhão de combustível explode em ponte na BR-386, em Estrela

Compartilhe















Um caminhão transportando combustível explodiu ao tombar na BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari, no final da manhã deste sábado (13). Até o início da tarde, o veículo pegava fogo em cima de uma ponte no km 350 da rodovia. O trânsito está bloqueado nos dois sentidos.

O Corpo de Bombeiros está no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte do motorista do veículo, ainda não identificado.

A CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia, também foi acionada e está no local. Há pelo menos dois quilômetros de congestionamento em cada sentido.

O empresário Rodrigo Gregorio, proprietário da Eletrik – Elétrica Automotiva, estava no rio que passa por baixo da rodovia quando flagrou o momento exato do acidente.

– Nós estamos em um atracadouro, uma rampa de acesso ao rio para baixar embarcação, como lancha e jet ski, por exemplo, em frente a onde ocorreu o acidente. Deu acaso de pegar o celular para outra filmagem – conta Rodrigo, que estava acompanhado do amigo Joe Ramos da Silva, proprietário da Joe Náutica, de reparação de embarcações.

Para veículos leves, transitando no sentido Capital-Interior, há possibilidade de desvio acessando a Rota do Sol e, posteriormente, a RS-129, retornando à BR-386, no km 349, junto à ponte do Rio Taquari. Para o sentido Interior-Capital, a concessionária CCR Via Sul está retirando barreira física que separa as duas pistas para que os veículos leves possam acessar o sentido contrário e entrar na RS-129, fazendo o desvio. Não há desvio local para veículos pesados, que precisam retornar ou aguardar a liberação do trecho, que não tem prazo para ocorrer.

