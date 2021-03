Fiscalização fecha festa clandestina e proprietário da residência foi multado em R$ 10,4 mil

A fiscalização de Uruguaiana fechou, na noite desta sexta-feira(12), uma festa clandestina que ocorria numa residência localizada no bairro São João. De acordo com a operação, a localização do evento foi descoberta por meio de uma denúncia por perturbação do sossego público.

Segundo o secretário de Segurança e Trânsito, José Clemente Corrêa, na casa foi constatada a realização de uma reunião de pessoas, sem o uso de máscara facial de proteção, além de aglomeração, muito barulho, som e luzes. Pelo menos 16 pessoas foram identificadas, todos militares integrantes do Exército Brasileiro. O grupo foi “planilhado” para posterior encaminhamento de identidades ao Ministério Público Estadual por descumprimento dos regramentos sanitários vigentes.