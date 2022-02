Vídeo mostra retirada de caminhão frigorífico trancado em ponte na rua Presidente Roosevelt

Segundo informações da Guarda Municipal, a empresa guinchos e guindastes Tronco, foi ao local e puxou o caminhão com os pneus vazios. Somente assim, foi possível a remoção do veículo que estava “preso” na ponte.

A Guarda Municipal esteve no endereço em razão do trânsito, que foi bloqueado entre as ruas Rua Dos Andradas e Avenida Doutor Lauro Dorneles, assim como, foi feita a autuação por trafegar em um veículo com altura superior à permitida para a passagem.

A altura estabelecida no local é de 3m. De acordo com os guardas municipais, a equipe foi acionada por volta das 9h.

Durante a manhã, uma retroescavadeira esteve no local e tentou levantar a ponte e/ou puxar o caminhão, porém, sem sucesso.