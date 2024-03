Vídeo: ônibus escolar pega fogo próximo à Escola Paulo Freire em Manoel Viana

Brothers conversam sobre quem será o próximo eliminado no BBB24

De acordo com informações confirmadas pela Secretária de Educação Ana Migoto, no momento do incidente estavam presentes professoras e o motorista no ônibus. Felizmente, todos conseguiram sair a tempo e não houve registro de feridos. A Secretária já estava a caminho do local para avaliar a situação, que teria ocorrido cerca de 24km da cidade.

O fato ocorreu na Estrada do Assentamento Santa Maria do Ibicuí, uma área próxima à escola Paulo Freire. Esta instituição de ensino, situada em Manoel Viana, funciona exclusivamente para a etapa de Ensino Fundamental e está localizada em uma região de assentamento. O vídeo foi enviado ao PAT por um leitor – Igor.