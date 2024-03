Nesta terça-feira, haverá interrupção no fornecimento de água em Alegrete

Share on Email

O Centro de Alegrete terá o abastecimento de água interrompido a partir das 9h desta terça-feira, 12, durante a substituição de uma bomba no poço artesiano da Corsan na rua Venâncio Aires. Regiões próximas também poderão ter instabilidade na pressão da rede. A normalização gradual é prevista para a partir das 20h.

A troca do equipamento no poço artesiano vai ampliar a vazão e a distribuição de água na área central da cidade. Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.