Vídeo: Palio Weekend pega fogo na Praça General Osório

De acordo com informações dos Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por funcionários de um posto de combustíveis próximo, que utilizaram extintores.

André Marçal e Pietro Schamann, ambos frentistas, relataram que estavam trabalhando quando notaram as chamas e agiram rapidamente para evitar danos maiores. Eles ressaltaram a importância do treinamento recebido para lidar com situações de emergência.

Felizmente, não houve feridos, e os bombeiros prestaram orientações ao proprietário do veículo. O dono da caminhoneta afirmou que estava em trânsito, na Praça general Osório, Centro, quando o incêndio começou, porém a causa do mesmo ainda não foi determinada. A Guarda Municipal também esteve no local.