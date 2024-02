Polícia Civil prende autor do atropelamento de idosa na Avenida Tiarajú

Share on Email

O autor do atropelamento de uma idosa de 62 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (23) em Alegrete. Ele se apresentou na Delegacia de Polícia acompanhado por um advogado.

Segundo informações apuradas pelo PAT, até o momento não foram divulgados detalhes sobre o que ele alegou diante da gravidade da situação, nem sobre sua falta de prestação de socorro à vítima. Apenas sabe-se que ele admitiu estar dirigindo e que tentou desviar do carro da frente e não viu a vítima. Que estava a 40km/h. A idosa permanece em estado delicado na UTI da Santa Casa.

A Polícia Civil iniciou as investigações assim que teve conhecimento do acidente e já havia identificado o acusado, solicitando sua prisão preventiva. Após ser ouvido por mais de uma hora, o indivíduo foi encaminhado à UPA e posteriormente será transferido para o Presídio Estadual de Alegrete.

O acidente foi na manhã de ontem (22) na Avenida Tiaraju, onde a comerciária foi atropelada quando se deslocava para o trabalho. Ela estava caminhando na ciclofaixa quando o motorista invadiu o local e a atropelou de frente. A idosa foi arremessada alguns metros para cima e posteriormente caiu ao solo. Com fraturas no braço, cotovelo, joelho e outras lesões, assim como um edema no pulmão, passou por cirurgia e foi levada à UTI em estado de saúde delicado.

O homem que dirigia um Siena fugiu sem prestar socorro e na sequência abandonou o carro no bairro Boa Vista.