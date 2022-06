Vídeo: roubo de câmeras de segurança de lojas sinaliza que furtos maiores podem acontecer

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Dois estabelecimentos comerciais tiveram as câmeras de videomonitoramento furtadas na madrugada do dia 31. De acordo com os comerciantes, eles identificaram que dois homens passaram duas vezes pelo local, antes das câmeras serem retiradas.

Mulher é violentamente agredida em via pública

Em uma das lojas, na na Rua dos Andradas, a comerciante enviou ao PAT a filmagem onde é possível ver a ação do ladrão, acredita-se que possa ser a dupla que passou minutos antes no local.

Os comerciantes têm um grupo onde ressaltaram que esses furtos podem ser uma tentativa de realizaram um furto maior, contudo, já estão tomando outras medidas.