Vídeo: veja como ocorrem as tentativas de jogar drogas para o interior do presídio

As tentativas de arremessos no Presídio estadual de Alegrete, são recorrentes.

Por esse motivo, nos últimos meses, por meio da Secretaria de Segurança Mobilidade e Cidadania algumas imagens estão auxiliando para que os autores sejam identificados.

O motivo é que a maioria tem realizado arremessos sem sucesso, sendo que o material tem sido apreendido pelos policiais militares e agentes da Susepe, entretanto, alguns conseguem fugir.

Com a rápida ação da Brigada Militar e com suporte do Sistema Integrado de Monitoramento da prefeitura, as imagens têm auxiliado na identificação dos autores.

Alguns flagrantes foram nos dias 27 e 28 de janeiro. Foram realizadas tentativas frustradas de arremesso de entorpecentes no Presídio Estadual.