“Todas Somos Uma” é o tema da 24ª Semana Municipal da Mulher

Ao escolherem o tema “Todas Somos Uma” as mulheres querem demonstrar a unidade e o sentimento de solidariedade que deve permear as relações e os encaminhamentos na luta por igualdade de direitos e contra todo o tipo de violência contra as mulheres.

A 24ª Semana terá intensas atividades de 08 a 15 de março, mas a ideia é que diversas ações tenham continuidade ou aconteçam durante o decorrer do ano. Essa descentralização e esse formato sempre foi defendida pela coordenadora Dileusa Alves. A vereadora ainda responde pela Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal e destaca que o formato proposto teve amplo apoio.

– Tudo o que está sendo planejado é fruto de discussão coletiva, assegura a vereadora.

Dileusa explica que cada entidade promoverá diferentes ações, que poderão ocorrer na Câmara Municipal ou mesmo nas respectivas comunidades. “São 33 entidades envolvidas na construção dessa Semana”, vibra a vereadora, mostrando a amplitude do que será feito.

A próxima reunião será no dia 15 de fevereiro, antes do feriadão de Carnaval.

“As atividades todas serão no sentido de garantir representatividade, visibilidade e destaque às mulheres nos seus diferentes campos de atuação, assim como receber e encaminhar denúncias, mas com foco nas ações preventivas”, explica a coordenadora.

Na próxima reunião as entidades deverão apresentar as suas respectivas propostas de atividades a serem desenvolvidas, que formarão o enorme mosaico de ações.