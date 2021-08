Vigilância em Saúde do Estado confirma caso suspeito da variante Delta em Alegrete

A informação veiculada através do site oficial do Estado, destacou os Municípios onde os casos já foram confirmados e também os possíveis casos e, neste caso, Alegrete se enquadra neste alerta, o que gera uma grande preocupação, caso venha a se confirmar, diante do grande público nos Parques e Praças no último final de semana em que houve um expressivo registro de aglomerações.

Por mais que os casos estejam “controlados” e os números (novos casos)tenham sido pequenos, também, não há registro óbitos e pacientes na UTI Covid, nos últimos dias. Essa variante é muito mais contagiosa, segundo os especialistas.



Dados publicados pelo governo britânico indicam que a Delta é entre 40% e 60% mais contagiosa do que a variante Alfa (detectada na Inglaterra) e quase duas vezes mais transmissível do que a cepa original identificada em Wuhan, China.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou, hoje, mais 11 casos da variante delta do coronavírus.

A confirmação foi realizada por meio de sequenciamento genético completo, nos mesmos moldes do que é realizado na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.Portanto, para esses casos, o retorno do laboratório carioca não se faz mais necessário. Esses casos confirmados são de residentes dos municípios de Alvorada, Caxias do Sul, Esteio, Passo Fundo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Triunfo.

Todas as amostras já tinham passado por sequenciamento genético parcial no Cevs e apontado para provável delta.

Outros 26 casos confirmados da variante delta foram notificados ao Cevs nesta terça-feira (17/8), sendo quatro pelo Laboratório de Bioinformática Aplicada a Microbiologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), todos de residentes em Santa Maria, e 22 pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale. As universidades usaram a tecnologia de sequenciamento genético completo para a confirmação. Com isso, o Estado passa de 15 para 52 casos confirmados da variante.

De acordo com o especialista em saúde do Cevs, Richard Steiner Salvato, o Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) e o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDCT), ambos ligados ao Cevs, têm tecnologia e recursos humanos para realizar esse tipo de sequenciamento genético. Os testes não são realizados com maior frequência pela dificuldade de aquisição e alto custo dos insumos necessários.

“Por isso, optamos, para fins de vigilância genômica em tempo real e abrangendo uma quantidade maior de amostras, realizar o sequenciamento genético parcial, mais rápido e mais barato, mas com alta precisão e pouca probabilidade de erro”, explicou Salvato.

No momento, porém, existe a necessidade técnica do sequenciamento genético completo em pelo menos parte das amostras, para acompanhar a evolução do vírus e identificação de potenciais novas variantes. A última vez que o Cevs havia realizado este tipo de teste foi em novembro de 2020, para a identificação da variante P2.

Prováveis delta

Junto com a confirmação dos casos, nesta terça-feira (17/8) o Cevs divulgou novos 40 casos prováveis de delta. Desses, 28 foram identificados por sequenciamento parcial do Cevs e os outros 22 foram identificados pelo laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por uma outra técnica por exame de RT-PCR. O número total de prováveis delta aguardando confirmação no Estado está em 90 casos.

Municípios com casos confirmados da variante delta

Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Esteio, Gramado, Nova Bassano, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, Santana do Livramento, São José dos Ausentes, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Triunfo.

Municípios com casos prováveis da variante delta

Alegrete, Alvorada, Bom Retiro do Sul, Cachoeirinha, Canela, Canoas, Capão Da Canoa, Caxias do Sul, Cidreira, Esteio, Garibaldi, Gramado, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Não-Me-Toque, Novo Hamburgo, Paraí, Passo Fundo, Porto Alegre, Santo Ângelo, São Francisco de Paula, São Leopoldo, Sapucaia Do Sul, Vacaria e Viamão.