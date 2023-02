Vigilância Sanitária atenta aos cuidados que segmentos de alimentação devem ter no Carnaval

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Vigilância Sanitária do Município está atenta aos cuidados que todos os que vão participar do Carnaval devem ter.

Carlos Humberto Conceição, que dirige o setor, reitera que os ambulantes que ficam no entorno dos eventos, tanto agora no encontro de blocos como nos Desfiles das escolas de Samba devem observar todas as exigências sanitárias ao manipular e preparar alimentos. Banheiros também devem ter cuidados de higienização, lembrou.

Ele, também, alerta e teme a contaminação pelo coronavírus, já que vai haver muita aglomeração de foliões nestes dois locais. Mas que os cuidados devem ficar a cargo de cada um.

-Nos tentamos reunir esse segmento no último dia 13 em uma reunião que já havia sido agendada e todos os representantes de escolas foram avisados, mas infelizmente não houve o interesse. Por outro lado, sabemos que estão cientes dos cuidados que devem ter, visto que a vigilância é bem atuante e está sempre alerta, reiterou.