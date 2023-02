O Carnaval dos blocos é um sucesso; veja as imagens da segunda noite

A segunda noite da Descida dos Blocos, foi de uma multidão fazendo muita festa e muitas famílias entre a multidão .

O “mar” de foliões lotou a Venâncio Aires. São cerca de 100 blocos que fizeram uma linda festa sem incidentes, como na primeira noite. Entre os blocos estão: Seka Kopo, Pirulito Louco, Pix, Só Elas – entre tantos outros. Acompanhe o vídeo:

Pais, crianças e idosos foram festejar com muita alegria. Com fantasias e camisetas de blocos, o evento movimenta o Carnaval de Alegrete com os blocos organizados que se reúnem e participam da festa que acontece na Venâncio Aires até a próxima terça-feira.

Na quinta edição, Diego Fagundes e Maysa Moreira e contam com o auxílio dos comerciantes da cidade. A Prefeitura Municipal apoiou com o fechamento da via. Na primeira noite, houve apresentação das escolas de samba com as baterias de Acadêmicos Pôr do Sol e Nós Os Ritmistas, já ontem foi a MICA e posteriormente, nesta segunda será Canudos e para encerrar a Imperatriz da Praça Nova.

As bandas que animam a festa estão no palco na esquina da Rua Luis de Freitas com Venâncio Aires, são: DJ Preto, Hemerson Mendonça, Daniel Rodrigues, Grupo A+ e Cruzze.

Toda programação conta com segurança privada e com apoio da Brigada Militar. A estimativa foi de que aproximadamente 3 mil pessoas participaram da folia.

O Conselho Tutelar alerta sobre a presença de menores nestas festas, assim como o consumo de bebidas alcoólicas a quem tem menos de 18 anos. Os conselheiros vão estar estar trabalhando com plantão para atender qualquer incidência envolvendo menores.