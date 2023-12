Violência juvenil é crescente na cidade; veja algumas causas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nos últimos tempos em Alegrete, a violência entre adolescentes tem se tornado corriqueiro nos mais diversos ambientes do Municípios. A reportagem do PAT, procurou entender os principais motivos que levam os jovens a pratica dessa frequente violência.

Conversando com o presidente do Conselho Tutelar, Emir Lemes, ele ressaltou que as causas podem ser inúmeras. Começou destacando que o órgão sempre está atento aos mais diversos acontecimentos que envolvem a juventude.

Enfatizou que um dos motivos pelos quais os jovens estão mais violentos é a questão do consumo de bebidas alcoólicas em festa. Ao consumir álcool em excesso, historicamente as pessoas costumam ficar mais violentas, e isso acaba gerando confusão, disse o servidor do conselho.

Ele relembra que o Conselho conta com uma equipe capacitada que é responsável por monitorar as denúncias que são feitas à instituição. Segundo Emir, os números realmente são altos, porém, o CT está trabalhando dia a dia para diminuir os casos de violência entre jovens e adolescentes em Alegrete. Outro ponto, é que a entidade está investindo em capacitação nos bairros, escolas e núcleos regionais, o principal alvo de campanhas de não violência.

A psicóloga, Ana Tolfo, também enfatizou que esse quadro de agressividade pode estar fundamentado em problemas na família e na convivência diária. As vezes uma fala mais grossa, o modo como os pais e parentes tratam os jovens, pode refletir no comportamento final dos adolescentes na sociedade, disse a profissional.