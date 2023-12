Motorista perde controle da direção e colide contra muro no Centro de Alegrete

O veículo, uma caminhonete Mitsubishi era conduzida por um jovem de 23 anos. De acordo com informações obtidas no local, o motorista trafegava no sentido bairro quando perdeu o controle da direção.

Coronel Lopes da Cruz, o militar que quebrou paradigmas em Alegrete

O condutor, ao tentar desviar de uma motocicleta estacionada à beira da via, acabou colidindo contra o muro no sentido contrário da rua. Com o impacto, a caminhonete ficou posicionada no sentido oposto ao fluxo normal da via, e os airbags foram acionados.

Felizmente, não houve registro de feridos no acidente, pois além do jovem que estava dirigindo, havia uma passageira. A Brigada Militar e a Guarda Municipal estiveram no local para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários