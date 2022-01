Violento acidente na Avenida Rondon

Share on Email

Na noite deste sábado(29), um violento acidente foi registrado na Avenida Rondon, bairro Coxilha, em Alegrete.

De acordo com informações de testemunhas, a motorista que trafegava sentido bairro/centro, teria perdido o controle do veículo e chocado-se contra o muro em duas residências. Com impacto, o veículo foi parar alguns metros à frente. Uma lixeira foi totalmente destruída.

Quando a reportagem esteve no local, o relato foi de que uma mulher estava dirigindo o Honda Cívic e, estaria em uma das residências. Posteriormente, teria saído, do endereço, na companhia de familares. Não houve feridos.

Não há informações sobre as causas do acidente, até o momento, desta postagem. Apenas ouviu-se uma frenagem e um forte estrondo, quando o carro colidiu nos muros e arrancou a lixeira. O Civic ficou com danos consideráveis e os airbags acionaram.