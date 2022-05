Violento acidente, na BR 290, entre caçamba e caminhão

De acordo com o repórter Kinder Ross, RedeSulamérica, os dois veículos trafegavam na BR 290 sentido Rosário do Sul/ Alegrete. Cerca de 20KM de Rosário do Sul, o motorista do caminhão baú teria colidido na traseira da caçamba.

Por esse motivo, os veículos saíram da pista. O caminhão ficou com a cabine destruída e o motorista encaminhado pela ambulância dos Bombeiros à Santa Casa de Rosário do Sul, com ferimentos leves. Já o motorista da caçamba, saiu ileso.

Não há mais detalhes sobre o acidente, até o momento. A Polícia Rodoviária Federal está no local e o trânsito sendo monitorado em meia pista.

Kinder Ross da RedeSulamérica fez uma transmissão ao vivo do local e ressaltou que os veículos ficaram com avarias de grande monta, sendo o caminhão baú com a cabine destruída.

Fotos: Kinder Ross, RedeSulamérica.