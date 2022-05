Bióloga alegretense é destaque no Congresso Brasileiro de Fruticultura

A alegretense Simone Ribeiro Lucho participou recentemente do XXVII Congresso Brasileiro de Fruticultura realizado em Florianópolis.

No evento em Santa Catarina, que reuniu mais de 1200 participantes, entre profissionais de pesquisa, estudantes, produtores, empresários e empresas públicas e privadas, a alegretense deu sua contribuição no congresso em nível nacional.

Simone é Bióloga (URCAMP), mestre em Agrobiologia (UFSM) e doutora em Fisiologia Vegetal (UFPel), sendo parte do seu doutorado realizado na Universidade Politécnica de Cartagena (Espanha).

Alegretense realiza suas pesquisas em Pelotas

Atualmente está realizando o seu estágio pós-doutorado no programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal, onde trabalha em um projeto de pesquisa que visa explorar a comunicação entre plantas, financiado por uma empresa multinacional chamada Stoller.

desenvolvimento das plantas em resposta a disponibilidade de nutrientes.

Durante o evento que foi realizado de 25 a 29 de abril, ocorreram exposições, conferências, palestras, mesas-redondas, minicursos, visitas técnicas e apresentação de trabalhos científicos.

Evento foi bastante prestigiado em Santa Catarina

Também foram divulgados e discutidos temas relevantes para a fruticultura catarinense e brasileira.

Foram mais de 570 trabalhos científicos apresentados durante os cinco dias de evento, na modalidade pôster e oral. A bióloga alegretense, Drª Simone Ribeiro Lucho teve o seu trabalho de pesquisa (SnRK1 e TOR modulam a sinalização upstream para regular o crescimento e desenvolvimento in vitro de porta-enxertos de ameixeira ‘Myrobalan 29C’) selecionado para apresentação oral em uma das áreas temáticas do evento: Avanços na produção de frutas de caroço.

Trabalho foi apresentado a nível nacional

O trabalho diz respeito a duas proteínas chamadas SnRK1 e TOR que regulam o crescimento e desenvolvimento das plantas em resposta a disponibilidade de nutrientes.

O estudo faz parte do seu projeto de pós-doutorado desenvolvido no programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Pelotas, no qual visa compreender o metabolismo, transporte e sinalização de carboidratos em porta-enxertos de ameixeira.

A alegretense acredita que trabalhos como este podem ajudar a desvendar os processos fisiológicos e principalmente de sinalização, nos quais as plantas usam para impulsionar o seu crescimento.

Além do trabalho de sua autoria, ela também participou como co-orientadora de outros três trabalhados que foram apresentados na modalidade pôster.

Alegretense também foi co-orientadora no congresso

Efeito do aporte nitrogenado na pré-hipóxia em pessegueiro Capdeboscq de autoria de Gabrielle Leivas. Acúmulo diferencial de prolina induzido pelo porta-enxerto como resposta adaptativa ao déficit hídrico em pessegueiros cv. ‘Chimarrita’ de autoria de Jonatan Egewarth e Teores de carboidratos em plantas enxertadas e porta-enxertos de pessegueiro submetidos ao alagamento do solo de autoria de Flávia da Silva. Todos os trabalhos receberam a orientação e supervisão do Dr. Valmor Bianchi, professor do Instituto de Biologia e do PPGFV.

Fotos: reprodução