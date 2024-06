Visitante denúncia cão doente no cemitério; em rápida mobilização o animal não foi encontrado

No último domingo, Angela Ferreira visitou o Cemitério Municipal e encontrou um cão aparentando estar perdido e doente. O animal estava próximo ao portão lateral do local, mostrando sinais de tristeza e resistência ao contato. Preocupada, Angela compartilhou a situação em sua rede social, descrevendo a cena e relatando seus esforços para ajudar, sem sucesso. Ela deixou comida e água para o cão, mas ele não aceitou.

A publicação de Angela rapidamente gerou repercussão e mobilizou a comunidade. Na manhã de ontem (3), o animal foi resgatado por uma mulher, que até então, não há informações sobre a sua identidade. A ONG OPAA, o Canil Municipal e defensores da causa animal, como Fernanda Souza do Grupo SOS Animal, estiveram no cemitério para prestar assistência. No entanto, ao chegarem, o cão já havia sido retirado, e não há detalhes adicionais sobre seu estado de saúde ou se ele estava no cemitério devido à ligação com algum antigo proprietário. A publicação de Angela foi crucial para que o animal recebesse atenção e assistência necessárias.