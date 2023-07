Você pode auxiliar pessoas fragilizadas emocionalmente; veja como fazer isso

Naviale, Núcleo de Apoio à vida de Alegrete é uma organização dedicada a proporcionar apoio emocional e valorização da vida na cidade. Desde 2020, o Naviale tem mantido o Centro de Valorização da Vida (CVV) local, onde voluntários capacitados estão disponíveis para atender pessoas que estejam passando por momentos difíceis e desejam conversar, desabafar ou simplesmente compartilhar seus sentimentos.

O CVV é uma instituição reconhecida nacionalmente e atua em todo o país, oferecendo um serviço de apoio emocional por meio do telefone 188, com ligações gratuitas. O objetivo principal é proporcionar um espaço seguro para aqueles que estão enfrentando algum tipo de sofrimento emocional, como solidão, ansiedade, depressão, ideação suicida e outros desafios psicológicos.

Uma das principais características do serviço prestado pelo CVV é o sigilo e anonimato absoluto. Isso significa que qualquer pessoa pode entrar em contato sem se preocupar com sua identidade ser revelada. Os voluntários estão preparados para ouvir, acolher e oferecer suporte, proporcionando um ambiente livre de julgamentos.

Atualmente, o Naviale opera em uma sala cedida pela Corporação dos Bombeiros de Alegrete. No entanto, para ampliar seu alcance e oferecer apoio a um número ainda maior de pessoas, a organização está em busca de novos voluntários. Se você tem interesse em fazer parte do CVV e contribuir para a promoção da vida e do bem-estar emocional na comunidade, não hesite em entrar em contato.

O Naviale está oferecendo um curso de preparação para os voluntários, que fornecerá as habilidades necessárias para lidar com situações delicadas e oferecer um suporte efetivo aos que procuram ajuda. Para obter mais informações sobre o curso ou expressar seu interesse em se tornar um voluntário, você pode entrar em contato pelos seguintes telefones: 984036399 com Salete ou 996776520 com Marileuza. Além disso, é possível enviar um e-mail para [email protected].

Se você está disposto a dedicar um pouco do seu tempo para fazer a diferença na vida de outras pessoas e promover a valorização da vida, junte-se ao CVV e faça parte dessa importante missão. Sua contribuição pode salvar vidas e trazer esperança para aqueles que mais precisam.