Vizinhos e bombeiros combatem incêndio em casa na Rua Dos Andradas

Na manhã desta quarta-feira(19), um incêndio em uma residência na Rua Dos Andradas, mobilizou populares e Bombeiros em Alegrete. De acordo com informações dos militares, a guarnição foi acionada por moradores das adjacências, no endereço, onde uma idosa de 76 anos reside sozinha e é acumuladora.

“Por sorte o proprietário da oficina ao lado entrou na casa e com apoio de outras pessoas iniciou a extinção das chamas. A residência tem muito material de fácil combustão o que poderia ter sido uma tragédia” – comentou um dos vizinhos.

Os Bombeiros realizaram a extinção total do sinistro e o rescaldo. A idosa disse que teria ouvido alguns estalos no forro e que estava no quarto da frente organizando algumas coisas quando percebeu o início das chamas. Ela não se feriu, porém, houve danos no forro e a queima de alguns produtos e materiais que estavam no interior da casa. Por ser acumuladora, no interior da residência há muitas roupas entre outros objetos. Um sobrinho chegou no local e disse que iria auxiliá-la.