Cleber Xavier será homenageado em jantar show em Alegrete

Acontece na próxima sexta-feira (21), um jantar show em homenagem ao alegretense Cleber Xavier. A promoção é do empresário Adão Ramos em mais uma ação comemorativa dos 28 anos do Hotel Alegrete. Será servido um buffet por adesão no valor de R$ 100 (Cem Reais) por pessoa no Bistrô Alegrete.

Será prestada uma homenagem surpresa ao auxiliar técnico de Tite, que pela primeira vez após sua saída da seleção brasileira retorna a sua terra natal. Cleber Xavier atendeu a reportagem e falou um pouco do momento pós saída da CBF.

No dia 17 de janeiro, Tite foi até a sede da CBF, no Rio de Janeiro, para assinar a rescisão contratual e encerrar oficialmente seu ciclo como treinador da Seleção Brasileira juntamente com o alegretense. Foram 6 anos e sete meses na seleção, mais um trabalho longevo ao lado do caxiense. Com passagens no Inter, 1 ano e meio, dois anos e meio no Grêmio, 6 anos no Corinthians, a dupla não se separa.

Xavier confirmou ao PAT que segue junto como auxiliar de Tite. “Faz parte do processo, estamos nos preparando para um novo trabalho”, destaca o alegretense. Após um mês de férias na Cidade Maravilhosa, especificamente na Zona Sul onde Cleber reside, o projeto agora é trabalhar fora do Brasil. Ele conta que surgiram propostas de seleções e clubes europeus, mas em conjunto com o empresário Gilmar Veloz não se encaixaram no perfil do projeto proposto por Tite.

A temporada na Europa encerra-se em maio e até lá o alegretense encara uma maratona de jogos em especial os internacionais. A preparação para o novo trabalho passa em assistir jogos de fora do país. “Não só europeu, o projeto passa por um clube de fora do país, estamos estudando e avaliando propostas que chegam”, afirmou Cleber, que diz que o técnico Tite é muito criterioso e a busca por um projeto que possibilite um bom trabalho.

O alegretense Cleber Xavier tem previsão de chegada em Alegrete nesta quinta-feira (20), onde na sexta recebe mais uma homenagem da terra que aprendeu a amar desde guri. O jantar reserva uma apresentação musical com Os Fagundes e show de abertura com Nilson Xavier. A programação inicia às 19h, os ingressos podem ser adquiridos com reserva pelo telefone 55-9 9988 9799.

Paulinho, Neto e Ernesto, fazem show em homenagem a Xavier Foto: reprodução

Fotos: Lucas Figueiredo