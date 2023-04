Ginete Alex Silva “Lelé”, vence gineteada do Rodeio Crioulo de Alegrete

Em mais um evento que integrou a programação do 1º Festival da Linguiça Campeira, destacou-se no final de semana em Alegrete a realização do Rodeio Crioulo. A prova de gineteada reuniu 35 ginetes que durante dois dias buscaram as melhores montas visando boas notas dos jurados Walter Bonetti e Fabiano Marques.

O evento contou com a organização de Cláudio Gonçalves e parceiros que proporcionaram um baita evento reunindo um grande público. O campeão da gineteada foi o alegretense Alex Silva “Lelé”, montando a égua Moura Cruzeira da Tropilha Jacaquá. Lelé montou no sábado o aporreado Meia-noite da Tropilha Inhanduí. O ginete avançou para final em segundo conforme as notas obtidas e na disputa de domingo não caiu da égua Moura Cruzeira e garantiu o título, já que os outros ginetes foram ao chão na última monta da finalíssima.

Um dos destaques foi a participação e apresentação histórica do ginete João de Deus com 69 anos. O rosariense é uma lenda na gineteada e participou juntamente com os demais ginetes do evento, fazendo uma monta de exibição. “Ele anda lindo com a gurizada, Seu João é um ícone da gineteada , uma lenda que a gente precisa valorizar”, pontuou Gonçalves.

Fotos: Tento y Crina