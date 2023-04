Servidores reclamam de desconto na folha e vereadores vão à Prefeitura

O caso chegou no parlamento e imediatamente a Câmara, representada pelo vereador Bispo Ênio, vice-presidente do Legislativo, e vereador João Monteiro, agendaram e estiveram em reunião com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros, e com o secretário de Administração, José Lúcio Faraco, para mediar uma solução para o impasse. A situação fora trazida ao Plenário pelo vereador Itamar Rodriguez, na sessão ordinária de segunda-feira.

No encontro no Centro Administrativo, o servidor Vaniur, responsável pela folha de pagamento da Prefeitura, admitiu que houve um erro no sistema e 19 servidores receberam valor maior que seus respectivos proventos.

Os vereadores Ênio Bastos e João Monteiro propuseram que estes valores sejam descontados de forma parcelada, para que os funcionários não tenham um impacto maior no seu pagamento. Ficou acertado que a Prefeitura vai encaminhar da melhor forma, segundo palavras dos secretários Medeiros e Faraco.

Foto: assessoria CMA