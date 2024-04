Vó Neuza realiza o sonho de ter sua casa nova em Alegrete

Desta forma, um grupo de oito empresários organizou uma “vaquinha” para ajudar no financiamento da construção da nova casa da avó do participante.

Localizada no bairro Ibirapuitã em Alegrete, a casa passará por uma remodelagem completa. Durante o programa, várias reportagens foram produzidas mostrando a humildade e simplicidade da residência da idosa de 81 anos.

Pensando nisso, Jorge Sobrosa, proprietário de uma empresa de construção, concebeu uma forma de proporcionar uma nova moradia para a vó Neuza. “Eu me encantei com a simplicidade do garoto e logo me identifiquei com a história dele, por isso estamos empenhados em concretizar esse feito, visando uma vida melhor para a família de Matteus, que tão bem representou o Alegrete”, enfatizou.

A obra incluirá a aquisição de um terreno nos fundos da casa. O investimento está estimado em cerca de R$ 80.000 e está programado para começar no próximo mês. Neuza França, emocionada, compartilhou com a equipe do PAT: “Vamos poder receber nossos vizinhos em uma casa melhor. Muito obrigada, meu Deus. Meu neto realizou meu sonho. Te amo, meu neto”, disse a avó.