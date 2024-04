Acusado de matar jovem a facadas em frente de uma boate é condenado pelo Tribunal do Júri

O réu acusado de matar um jovem a facadas, em frente a uma boate localizada no centro de Alegrete, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 15 anos de prisão em regime de reclusão fechado. O motivo do crime seria porque a vítima seria desafeto de amigos do acusado.

O julgamento foi realizado na terça-feira (16) e presidido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca.

Ian Fagundes dos Santos, que tinha 18 anos na época dos fatos, respondeu pelo homicídio qualificado (motivo fútil) de Juliano Fagundes Severo. O crime aconteceu na madrugada de 12/07/15, na via pública. O acusado teria desferido facadas na vítima, que foi atingida no braço e no peito. Juliano chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu.

Para a fixação da pena, o magistrado explicou que foram consideradas circunstâncias em desfavor do réu, como o fato dele ter comparecido na frente da boate armado com uma faca e executado o crime na presença de diversas testemunhas, “o que demonstra a premeditação e o destemor do réu”. Já a culpabilidade foi reconhecida por ele ter desferido mais de um golpe na vítima, demonstrado “intensidade do dolo e desprezo pela vida humana”.

Não foi reconhecido o direito do acusado recorrer em liberdade, sendo conduzido, após a sessão plenária, ao Presídio Estadual de Alegrete. Ian foi preso na época e após 65 dias do crime acabou em liberdade até a última terça, quando foi levado ao presídio para cumprimento da pena, do crime confesso.

Foto: Comarca de Alegrete