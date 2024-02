Volta às aulas traz um colorido e movimento especial às ruas da cidade

Share on Email

O colorido, a disposição e a alegria juvenil voltaram às ruas da cidade com o início do ano letivo de 2024. Mais de 10 mil estudantes retornaram às suas escolas, tanto na rede municipal como nos educandários do estado, em Alegrete.

Os professores já haviam retornado às suas atividades na semana passada para preparar as escolas e os materiais para as novas turmas que vão, ao longo de mais de 200 dias de ano letivo, por meio de seus conhecimentos, levar tanto o pedagógico quanto novas experiências na formação geral de seus educandos. Em Alegrete, são 19 escolas estaduais e 32 estabelecimentos da rede municipal de ensino, tanto na área urbana quanto na zona rural.