Segundo dia de buscas por pai e filho desaparecidos nas águas do Rio Ibicuí

De acordo com informações preliminares apuradas pelo PAT, o incidente ocorreu quando as duas pessoas desapareceram nas correntezas do rio. O filho teria se afogado inicialmente, e seu pai, ao tentar resgatá-lo, também acabou submerso. O fato teria ocorrido por volta das 14h30, nas proximidades do Assentamento Santa Maria do Ibicuí, situado na região. Ainda ontem (18), uma equipe de bombeiros de Alegrete deslocou-se até Manoel Viana para iniciar as buscas.

Desde o primeiro dia e até o momento, as buscas têm sido conduzidas por meio de embarcações e o uso de “garatéias” para vasculhar a área onde os desaparecidos foram avistados pela última vez.