Volta da avaliação por notas agrada educadores de Alegrete

A partir deste ano letivo, com as mudanças na matriz curricular no Ensino Médio, dentre o que vai ser implantado nas escolas está a avaliação dos alunos por notas.

A avaliação por conceitos vinha sendo praticada desde o ano de 2013, mas grande parte dos professores gestionava a volta da avaliação por notas, como é o caso da equipe da Escola Estadual Emílio Zuñeda. A vice-diretora, Jussara Pontes, diz que isso vai mostrar no que aluno tem que melhorar, ajudá-lo a focar naquilo que mais precisa aprender, acredita a professora.

A diretora da Escola Estadual Dr Lauro Dornelles, Mirza Nunes, também acredita que este modelo de avaliação vai possibilitar saber com mais precisão o desempenho de cada aluno.

Em Alegrete, existem 9 escolas estaduais que vão passar a avaliar seus alunos a partir deste ano letivo por notas.

A volta às aulas em Alegrete será dia 18 de fevereiro nas escolas da Rede Estadual de Ensino.