Zero acidente de trânsito nos dias de Lockdown

De uma média de quatro acidentes diários nos finais de semanas, dependendo da situação com número até maior, o sábado e o domingo foram de absoluta calmaria. De acordo com a Guarda Municipal e Brigada Militar não houve registros de acidentes nos dois dias de lockdown, algo muito atípico para a realidade do trânsito do Município e as ocorrências diárias. Embora a determinação fosse para que as pessoas permanecessem em casa, o direito de ir e vir estava assegurado. Isso foi constatado, principalmente, no domingo à tarde quando ocorreu um aumento no tráfego dos veículos.

Ainda de acordo com o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano, as únicas ocorrências registradas por eles, foi o recolhimento de uma moto que estava com licenciamento atrasado desde o ano de 2015 e o piloto não era habilitado. Também, ocorreu a autuação por duas recusas do teste do etilômetro.