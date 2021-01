6º RCB recebe 80 jovens de Alegrete e região que irão compor o efetivo da unidade

Compartilhe















Conforme o Plano Regional de Convocação da 3ª Região Militar, ocorreu, no dia 25 de janeiro 2021, no 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) “Regimento José de Abreu”, a apresentação de 80 jovens do Município de Alegrete e região com a finalidade de realizar a Seleção Complementar.

Nesta atividade os conscritos foram recebidos pela Comissão de Seleção Complementar e passaram pelo posto de apresentação, revisão médica e entrevista. Os conscritos selecionados irão compor o Efetivo Variável a ser incorporado no ano de 2021 no 6º RCB.