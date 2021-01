Prefeitura realiza limpeza em sítio ecológico às margens do Ibirapuitã

Compartilhe















Na última quinta-feira(28), o setor de limpeza urbana realizou limpeza no Sítio Ecológico Eloísi Santos Paim, um espaço criado por provocação do Movimento Pró Rio Ibirapuitã, com objetivo de sensibilizar e conscientizar a população da importância do patrimônio ambiental local, resgatando a importância do Rio Ibirapuitã, sua historicidade, fauna e flora.

A Prefeitura de Alegrete criou o Sítio através do Decreto N° 183 de 09 de março de 2020. No final do ano passado, a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com Conselho Municipal de Meio Ambiente, instalou placas de identificação no local, assim como da avifauna e cuidados com local.

O Movimento Pró Rio tem feito diversas ações como plantio e cuidados das mudas, a Secretaria de Meio Ambiente realiza vistorias constantes no local e com apoio da Secretaria de Infraestrutura para a limpeza.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazzi, pede conscientização e por parte a comunidade para preservar e cuidar do local. “Queremos tornar aquele espaço um convite para contemplar as belezas naturais em Alegrete. O espaço é abraçado pela natureza, mas precisa de cuidados. Queremos a colaboração de todos. Não deposite resíduos, não deixem animais soltos, pois poderão ser recolhidos pela Guarda Municipal”, finaliza.

DPCOM