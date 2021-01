Policial Militar salva bebê e é convidado a ser padrinho

Compartilhe















A gratidão deixou um laço muito maior entre o policial militar, soldado Pedroso e o pequeno Rhavi. Após salvar o bebê de um afogamento, o alegretense que é PM há 11 anos recebeu o convite para ser padrinho da criança que recentemente completou seu primeiro mês de vida.

A reportagem do PAT conversou com o soldado sobre o ocorrido. O alegretense reside no Município e atua no 26BPM em Cachoeirinha. Soldado Pedroso disse que foi a primeira vez que salvou um bebê, em uma situação de muita precisão e técnica. Ele que sempre esteve na linha de frente já foi homenageado no 1° BPM como PM destaque em 2010 e no 11°BPM em 2014.

Ricardo Pedroso pontua que todas as homenagens anteriores foram por ocorrências de vulto, pois foi treinado e está preparado para atuar em situações de crimes mais graves e salvar a vida do bebê, foi algo que o tirou da zona de conforto e, como ele descreve, sem dúvidas foi a melhor ocorrência de sua carreira, pois salvar uma vida é algo que ele vai pra sempre ter como uma das melhores lembranças ao ver o menino voltar a respirar em seus braços.

A ocorrência:

Na noite do último dia (12), a sala de operações do 26BPM recebeu uma ligação, onde uma mãe relatava que seu bebê de quase um mês de vida estava engasgado com leite materno e estava quase desacordado. Prontamente a sala de operações despachou a guarnição composta pelos soldados Da Silva e Pedroso.

Chegando no local, o alegretense, soldado Pedroso pegou o bebê em seu colo e realizou a manobra de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias. Devido à agilidade, técnica e precisão do soldado, o menino voltou a respirar, mas aparentemente ainda estava muito fragilizado, simultaneamente a sala de operações composta pelos Soldados Rolim e Flesch ligaram para o hospital e informaram a situação ao plantão.

A guarnição encaminhou a mãe e o bebê até o hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, onde uma equipe médica já estava aguardando para realizar os primeiros atendimentos. Após todos os procedimentos e o pequeno Rhavi estar bem e sair do hospital, na noite seguinte, o soldado Pedroso, acompanhado do soldado Argolo foram visitar o bebê, que estava completando seu primeiro mês de vida. Mais uma história com final feliz.

O alegretense levou ao bebê alguns presentes e foi surpreendido com o convite para ser padrinho de Rhavi.

A reportagem do PAT também falou com Leandra, mãe do Rhavi. Ela fez um relato emocionante daquela noite. Descreveu o seu desespero em perceber que o único filho estava engasgado e com dificuldade em respirar. Leandra disse que sua mãe percebeu que o neto não estava bem e a alertou. Ela ligou para Brigada Militar e o policial ao perceber seu desespero passou a orienta-la como proceder até que a viatura chegasse no endereço. Mas Leandra recorda que o soldado Pedroso chegou muito rápido e logo já estavam no hospital. Depois de algumas horas Rhavi deu alta. ” Sou casada há 19 anos e depois de muita espera e tentativas fui abençoada com meu bebê. Soldado Pedroso não salvou apenas o meu filho, salvou a mim, pois não sei o que iria acontecer se eu o perdesse. E aí está meu anjo da guarda. Um homem abençoado por Deus! Que Deus colocou nos nossos caminhos que hoje faz parte de minha vida pra sempre, o nosso verdadeiro anjo de farda!” – comentou.

Leandra fala emocionada que o alegretense, soldado Pedroso, aceitou ser o dindo de Rhavi e eles se falam todos os dias. Ele também já presenteou o afilhado com fraldas e roupas.

“Ele é um anjo maravilhoso abençoado que salvou meu filho, pois meu mundo teria acabado, não teria razão para viver- conclui Leandra Cassiano Pereira da Silva, casada com Márcio Cunha da Silva, pais de Rhavi Vallentin Pereira da Silva.