Carreata com imagem da Nossa Senhora dos Navegantes percorre ruas de Alegrete

Um comemoração religiosa diferente. Em razão da pandemia, a homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes não teve a tradicional procissão em Alegrete.

A Celebração à Nossa Senhora dos Navegantes ocorreu neste domingo, 7 de fevereiro, em Alegrete. O tradicional evento que reúne os devotos da Santa, marca os 53 anos da comunidade católica do município.

Em razão da pandemia, o evento que sempre era realizado através de uma procissão e almoço no balneário Caverá, neste ano, terá somente a carreata que saiu da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, na Avenida República Riograndense, passou pelas ruas centrais, Praça Getúlio Vargas e retornou à Paróquia. A carreata saiu por volta das 9h. Posteriormente ocorreu a Missa com a Benção da Garganta e a venda de risoto. O marmitex foi no sistema Delivery, no valor de R$ 10,00.

A carreata é organização pela Paróquia Nossa Senhora Conquistadora. O objetivo sempre é reunir fiéis devotos da Santa Mãe de Deus e congregar a comunidade num evento religioso dedicado à Padroeira das Águas. O fundador e padroeiro da festa por muitas décadas foi Manoel Figueiredo. A missa foi celebrada pelo padre Vanderlei Almeida.

Conforme informações da Paróquia, a entrada dos fiéis foi monitorada através de senha para não ultrapassou o número, conforme PPCI, de acordo com o Decretos Estadual e Municipal. Os cuidados e exigências sanitárias também foram cumpridos à risca – salientou.