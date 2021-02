Carro pega fogo em pátio de supermercado

Compartilhe















Carro pegou fogo na entrada do estacionamento do Supermercado Peruzzo, no Centro.

Segundo informações dos Bombeiros, a guarnição foi acionada e, ao chegar no local, o sinistro já havia sido controlado por populares e funcionários do Supermercado que utilizaram extintores. Desta forma, os Bombeiros realizaram o rescaldo e desligaram o cabo da bateria para evitar qualquer outro incidente. A proprietária disse aos Bombeiros, que estava chegando no estacionamento quando, teria batido a frente do carro em algo que ela não soube precisar e, logo na sequência, percebeu a fumaça e o fogo. As chamas atingiram a dianteira do Fiat Palio. Não houve feridos. O sinistro foi durante à tarde desta sexta-feira(5). A guarnição dos Bombeiros estava composta pelo sargento Ramos e os soldados Borges e Nascimento.