Alegrete retorna para bandeira laranja na 40ª semana do Distanciamento Controlado

Compartilhe















Apesar no número crescente de óbitos nos últimos dias, Alegrete retorna para bandeira laranja modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. Na classificação prévia divulgada nesta sexta (5), 13 regiões estão com alto risco epidemiológico.

Na semana em que completa nove meses, o modelo de Distanciamento Controlado, lançado no dia 10 de maio de 2020, indica que a maioria das regiões está com alto risco para esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do vírus no mapa preliminar da 40ª rodada.

Divulgada nesta sexta-feira (5/2), a classificação prévia traz 13 regiões em bandeira vermelha – duas a mais do que na rodada anterior. As outras oito regiões receberam bandeira laranja.

Veja a classificação prévia da 40ª rodada em https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br

Entre os indicadores monitorados pelo sistema de enfrentamento à pandemia, chamam a atenção a redução no número de pacientes confirmados com coronavírus em leitos clínicos (-7%) e um leve aumento nos leitos de UTI (+3%). Contabilizando o pequeno aumento do total de leitos e também dos confirmados com Covid-19 em UTI, verifica-se estabilidade no número total de leitos de UTI ocupados em todo o Rio Grande do Sul.

Na 40ª semana do Distanciamento Controlado, houve também redução nos registros de novas hospitalizações (-19%), de casos ativos (-17%) e de óbitos por Covid-19 (-15%).

Embora os dados indiquem estabilização e a vacinação será ampliada com a expectativa de envio de novas doses ao Rio Grande do Sul neste final de semana, as cores do mapa preliminar alertam para a gravidade da situação no Estado.

Com a proximidade do Carnaval, o Gabinete de Crise chama a atenção para que os gaúchos sigam respeitando os protocolos, principalmente quanto à higienização constante, evitar aglomerações e uso obrigatório de máscara em todas as bandeiras.

MUDANÇA DE BANDEIRAS

Vermelha > Laranja

Uruguaiana

Apesar de registrar um aumento de 93% no número de óbitos nos últimos sete dias (de 15 passou para 29), Uruguaiana teve alteração de bandeira vermelha para laranja em decorrência dos demais indicadores. Destacam-se: redução de 51% em hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias (de 37 passou para 18) e em hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias por 100 mil habitantes (de 8,21 passou para 4); houve redução de 30% no número de internados em leitos clínicos Covid 4 de fevereiro (de 94 passou para 66 casos); bem como elevou em 23% o número de leitos de UTI livres por leitos de UTI ocupados por pacientes Covid (de 0,59 passou para 0,73).

Texto: Vanessa Kannenberg, Juliana Roll/Ascom SPGG e Raiza Roznieski/Ascom Sict

Edição: Vitor Necchi/Secom

Foto: Eduardo Silveira