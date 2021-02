Em diálogo, no Facebook, mãe se passa pelo filho e flagra pedófilo pedindo nudes ao garoto

Compartilhe















Uma das grandes preocupações dos pais está relacionada às redes sociais dos filhos, principalmente, crianças e adolescentes.

Uma ocorrência realizada na Delegacia de Polícia, corrobora essa tendência atual.

A progenitora de um adolescente ao verificar o Facebook do filho, percebeu que havia inúmeras mensagens de um indivíduo para o mesmo. Embora, o menino tenha respondido apenas as felicitações de final de ano, o suspeito manteve de forma insistente contato com o menor.

Desconfiada, a mulher trocou mensagens com o indivíduo e se passou pelo filho. Em determinado momento, solicitou o número do WhatsApp e a conversa continuou. Porém, a tia do menino era quem conversava com o indivíduo se passando pelo adolescente. Desta forma, a suspeita da mãe foi confirmada, o homem que havia se identificado e disse que teria 56 anos, passou a solicitar nudes e fotos ousadas inclusive dos órgãos genitais do adolescente. A ousadia do suspeito foi tanta que teria falado de sua preferência por meninos bonitos e jovens. A mãe do adolescente fez uma ocorrência por assédio sexual e entregou todas as provas para o setor de investigação.

A ocorrência foi durante a semana e a vítima do assédio reside no bairro Vera Cruz em Alegrete.