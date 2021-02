Está dificil entrar droga no Presídio, tanto nas visitas como nos arremessos para o pátio da casa prisional

Compartilhe















As tentativas de arremessos para o Presídio têm sido diárias. Nos finais de semanas a incidência é ainda maior.

Nesses últimos dois meses, é perceptível a crescente tentativa de burlar a segurança e a tela do Presídio Estadual de Alegrete para que os apenados possam receber suas “encomendas”. A modalidade empregada nos últimos episódios tem sido frustrante para os arremessadores, pois os policiais militares da Guarda Externa ou os Agentes da Susepe têm interceptado os pacotes assim que identificados, é através do uso de preservativos e moedas. A droga é fracionada de forma que forme pequenas porções que são afixadas em moedas com muitas fita. O objetivo das moedas que varia entre 0,25 e 1,00 é dar peso para que, no momento que o invólucro caia na tela, se rompa e a droga chegue ao destino que é o pátio da Casa Prisional. Entretanto, nesses último dias todos os arremessos foram interceptados e a droga apreendida. Além dos pacotes com maconha, também houve a apreensão de um embrulho com celulares, carregadores entre outros. O trabalho realizado à frente do PEAL, do administrador, Cledir Pies, tem sido referência e um dos mais elogiados nas últimas décadas.

A última tentativa de arremesso no domingo(7), foi identificada pelos policiais militares da Guarda Externa. Por volta das 9 h, eles apreenderam sobre a tela galvanizada, que protege a área de recreação dos apenados, um pacote, com destino aos mesmos(detentos). A referida encomenda estava envolta com um preservativo e, no interior foram identificadas oito porções de maconha, bem como, algumas moedas de 1 real e 50 centavos. O material foi apreendido e encaminhado à DP. O autor do arremesso não foi identificado.