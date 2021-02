Moradores flagram descarte irregular de lixo em área do Bairro Nilo Gonçalves

Compartilhe















Moradores do bairro Nilo Soares Gonçalves flagraram indivíduos realizando descarte irregular de lixo e entulhos em uma área verde do bairro. De acordo com um dos moradores, Luis Euclides da Rosa, a situação deixou muitos revoltados pois o trabalho da comunidade é em prol do bairro, sempre buscando melhorias. Ele pontua que tem conhecimento que o que aconteceu naquela área não é um caso isolado e isso se repete em vários pontos da cidade, onde a população não realiza de forma correta o descarte de lixos e entulhos. Mas considera que deveria ter uma conscientização da população para que essa lamentável cena não fosse mais presenciada. Os dois indivíduos chegaram em um carro com um reboque onde havia galhos e demais entulhos. Eles colocaram o lixo em um terreno no bairro Nilo Soares Gonçalves onde há muita área verde e mata. ” Por mais que tenha mata, não é lugar para fazer o descarte. É desta forma que os locais acabam virando depósitos de entulhos e lixos, sem contar no perigoso que isso representa para saúde ao longo dos anos. Moradores reclamam de criadouros do mosquito da dengue nos locais.

Pois com essas atitudes os terrenos se tornam lixões a céu aberto devido ao acúmulo de detritos descartados de maneira indevida. Essas não foram as primeiras pessoas flagradas realizando o descarte dos mais diversos produtos, desde roupas e materiais de construção até móveis quebrados, garrafas e resíduos plásticos.